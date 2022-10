Black Adam: Milan e Juventus scendono in campo per il film di Dwayne The Rock Johnson

I due iconici brand Warner Bros. Discovery e AC Milan uniscono le forze per un’esclusiva collaborazione che accompagnerà l’uscita nelle sale del nuovo cinecomix DC Black Adam, con protagonista l'amatissimo Dwayne 'The Rock' Johnson.

Per celebrare il nuovo entusiasmante supereroe DC, al suo esordio assoluto sul grande schermo, il grande calcio e il grande cinema si incontrano in uno degli eventi più attesi di questa stagione calcistica: la sfida di cartello tra AC Milan e Juventus. In occasione del match, in programma sabato 8 ottobre alle ore 18:00, il protagonista del film Black Adam Dwayne Johnson invierà uno speciale video messaggio a tutti i fan e tifosi presenti allo stadio di San Siro, e inviterà il pubblico a non perdere lo spettacolare laser & light show che animerà l’intervallo della partita: un sensazionale show di luci e immagini che farà emozionare gli spettatori e coinvolgerà tutto lo stadio.

Tanti altri imperdibili progetti, inclusi alcuni contenuti esclusivi che vedranno protagonisti i calciatori rossoneri, accompagneranno nelle prossime settimane l’attesissima uscita cinematografica di Black Adam, previsto per il debutto nelle sale italiane a partire dal prossimo 20 ottobre. Nel film sono passati circa 5.000 anni da quando, nell’antica Kahndaq, Teth-Adam fu imprigionato per aver usato i suoi onnipotenti poteri conferitigli dagli Dei per scopi personali e di vendetta, divenendo Black Adam. Nel corso dei millenni, Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi è libero, e scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: il nuovo gruppo di supereroi Justice Society, un team formato da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Black Adam.