Black Adam è il miglior esordio della carriera di Dwayne Johnson (escluso Fast & Furious)

Black Adam ha siglato il miglior esordio di sempre nella carriera solita di Dwayne Johnson, con i primi numeri arrivati dal box office che anticipano una vittoria schiacciante del cinecomix DC Films e Warner Bros Discovery al botteghino di questo fine settimana.

Dopo i primi incassi delle anteprime nord-americane di giovedì e il primo giorno di programmazione di venerdì 21, infatti, gli analisti hanno rivisto le previsioni sull'incasso dell'intero week-end d'apertura, e adesso anticipano che Black Adam incasserà circa 60-62 milioni di dollari a livello domestico: si tratterebbe del miglior debutto della carriera da protagonista di Dwayne Johnson in Nord-America, e potrebbe perfino superare l'apertura da 60,3 milioni di dollari dello spin-off di Fast & Furious, ovvero Fast & Furious Presenta: Hobbs & Shaw, nel quale The Rock divideva lo schermo con Jason Statham.

Ieri, venerdì 21, Black Adam aveva già segnato il miglior singolo giorno di apertura per la carriera di Dwayne Johnson, e attualmente il film è già a quota 26,8 milioni di dollari. Inoltre, si registra un'affluenza di pubblico molto diversificata per il film DC: le statistiche si dividono in 29% di afroamericani, 26% di ispanici, il 25% di caucasici e il 13% di asiatici. Insomma, se il buon giorno si vede dal mattino, Dwayne Johnson e Hiram Garcia col supereroe DC hanno trovato un'altra gallina dalle uova d'oro: non a caso, il produttore ha assicurato che Black Adam 2 arriverà relativamente presto

