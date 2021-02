Black Adam, Marwan Kenzari nel cast del film con The Rock

Buone nuove per il cinecomic Black Adam: l'attore di Aladdin e The Old Guard Marwan Kenzari starebbe per unirsi al cast della pellicola con protagonista The Rock.

Secondo l'Hollywood Reporter, infatti, Kenzari sarebbe nelle ultime fasi delle trattative per un ruolo nel film.

Al momento, non si conoscono altri dettagli in merito al personaggio che porterebbe sullo schermo questa volta l'interprete di Jafar, ma non dovrebbero tardare ad arrivare aggiornamenti, dato che cast e crew di Black Adam si starebbe preparando a girare per il prossimo aprile in quel di Atlanta, GA.

Da quel sappiamo finora sul film diretto da Jaume Collet-Serra, ad unirsi al personaggio titolare a cui dà il volto The Rock avremo Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Aldis Hodge in quelli Hawkman e Quintessa Swindell sarà Cyclone.

Per l'occasione vedremo finalmente sul grande schermo la Justice Society of America (JSA), che finora abbiamo potuto conoscere meglio grazie al piccolo schermo, ad esempio nelle serie targate The CW come Smallville o la più recente Stargirl. Sarà dunque interessante vedere come verranno adattati i personaggi per l'occasione.

Per ora Black Adam non ha ancora una nuova data d'uscita, dopo gli ultimi rinvii a causa della pandemia, ma con l'avvicinarsi dell'inizio delle riprese potrebbe essere presto rivelato il suo posto nel calendario Warner Bros.