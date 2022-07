Black Adam: il costume di The Rock al completo nella nuova immagine ufficiale!

In occasione del Comic-Con, una nuova immagine di Black Adam offre lo sguardo più dettagliato visto fino ad ora alla star Dwayne Johnson nell'iconico costume del personaggio.

Black Adam, il cui vero nome è Theo-Adam o Teth Adam, è un personaggio immaginario dei fumetti DC Comics. È un guerriero egiziano che ha ottenuto grandi poteri dal Mago Shazam; originariamente pensato per comparire in una sola storia, divenne un nemico abituale della Famiglia Marvel dopo che la DC cominciò a pubblicare le storie del mago sotto il titolo Shazam!. Con gli anni, in particolare dopo l'inizio del XXI secolo, è stato ridefinito come un antieroe corrotto, entrando a far parte anche della Justice Society seppure per breve tempo.

Per quanto riguarda il panel della Warner Bros. di sabato 23 luglio, una delle attrazioni principali sarà proprio Black Adam, insieme a Shazam! Fury of the Gods, coprodotto dalla Seven Bucks Productions di Johnson. L'attesa per la presentazione del Comic-Con è alta, dopo i rumor riguardanti il ritorno di Henry Cavill nel DCEU come Superman.

Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 20 ottobre.