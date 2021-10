Black Adam, Kevin Smith sul film con The Rock: 'Cambierà la gerarchia del DC Universe'

A giudicare dal primo sguardo a Black Adam proveniente dal DC FanDome, i fan DC sembrano avere degli ottimi motivi per cui essere entusiasti, malgrado non ci sia ancora stato mostrato un primo trailer del film con The Rock. E l'hype per la pellicola ha contagiato anche Kevin Smith.

Il regista, sceneggiatore, produttore e grande appassionato di fumetti Kevin Smith, assieme al collega Marc Bernardin, ha parlato nel suo podcast Fatman Beyond del cinecomic DC con The Rock, rivelando che, seppur non sia mai stato un fan del personaggio che l'attore porterà sullo schermo, non vede l'ora di vedere la pellicola.

"Dio solo sa quanti anni The Rock ha aspettato per fare questo film. Era così entusiasta" ha premesso, facendo riferimento alla lunga gestazione del film, come d'altronde lo stesso Dwayne Johnson ha ribadito più volte definendolo spesso un suo "passion project" che cercava di realizzare da tempo.

"La gerarchia del DC universe sta per cambiare. [The Rock] È coinvolto così profondamente. Mi farà piacere Black Adam. Un personaggio di cui non mi è mai importato granché. Il suo entusiasmo è contagioso" ha poi ammesso.

Black Adam arriverà nelle sale cinematografiche nel 2023. Nel cast della pellicola troviamo anche Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Quintessa Swindell, Noah Centineo, Sarah Shahi e Marwan Kenzari.