Black Adam, la Justice Society of America sarà importante per il futuro della DC?

E' arrivato da poco il primo trailer ufficiale di Black Adam, che introduce il personaggio interpretato da The Rock nel mondo DC. A quanto pare nel film vedremo altri protagonisti in costume,che comporranno la Justice Society of America: proprio l'introduzione di quest'ultima segnerà un cambio nelle gerarchie della DC.

Creata nei fumetti da Gardner Fox, Everett E. Hibbard e Sheldon Mayer negli anni '40, la Justice Society è stata concepita come un modo per unire i già famosi supereroi di National e All-American, le due società che sarebbero poi diventate la DC Comics. Ha poi però fatto la storia, arrivando fino a noi. Dal trailer di Black Adam abbiamo già un'idea di chi potrebbe comporla nel film: Carter Hall / Hawkman (Aldis Hodge), Kent Nelson / Doctor Fate (Pierce Brosnan), Maxine Hunkel / Cyclone (Quintessa Swindell) e Albert Rothstein / Atom Smasher (Noah Centineo).

Si tratta, se ci avete fatto caso, di tutti supereroi che si trovano in momenti diversi della loro carriera. Uno spunto interessante, che la Justice League non aveva ancora utilizzato. Proprio questo, unito alla volontà di mantenere il cuore del gruppo dark e non in un mix tra serio e divertente, potrebbe portare la squadra al successo, con l'identità tonale della DC che viene mantenuta a pieno.

Ovviamente l'introduzione del team potrebbe portare alla nascita di progetti futuri. In primis un film su questi personaggi, ma non solo. Ad esempio un progetto su Hawkman potrebbe essere la risposta della DC a WandaVision: una storia che abbraccia i generi e i secoli. Uno spin-off di Doctor Fate potrebbe portarci invece negli angoli oscuri dell'universo magico della DC. La storia di Atom Smasher potrebbe farci conoscere il suo passato con l'Atom originale, e forse anche parlare dei suoi successori come Ray Palmer e Ryan Choi. Tante sono le strade e le possibilità che la JSA ci offre. Voi sareste curiosi di scoprirle? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto abbiamo analizzato per voi il trailer di Black Adam!