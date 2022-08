Black Adam e la Justice Society al completo nelle copertine di Total Film!

Non manca poi molto all'uscita nelle sale di Black Adam, il nuovo film che segna il debutto di Dwayne Johnson nel DC Extended Universe e che lo vedrà confrontarsi con l'interessante Justice Society. Ora tutti gli eroi e antieroi al completo si mostrano in questa coppia di copertine epocali su Total Film.

Si attende con ansia crescente il debutto in sala del nuovo antieroe nonché uno dei principali avversari di Shazam! e Dwayne Johnson ha combattuto molto, negli anni, perché si arrivasse a questo punto di convergenza. Ben dieci anni, a dire il vero, in cui l’ex wrestler non si è speso solo come potenziale attore, ma soprattutto come “produttore” di Black Adams, facendo il lavoro sporco per conto di DC. Vale a dire spingendo affinché il personaggio dell’ex schiavo d’Egitto avesse il suo riconoscimento su schermo.

Secondo quanto rivelato negli ultimi mesi infatti, ben prima che lo Shazam! originale facesse il suo debutto, la sceneggiatura era stata scritta in modo tale da integrare anche Black Adam. Fu Johnson invece, con una sola telefonata, a convincere gli alti vertici che i due personaggi meritasse una coppia di film a se stanti, per poi confluire, un domani, in un ensemble. Oggi non solo questa strategia è realtà, ma la nuova scena post credit di Black Adam girata solo di recente – per far fronte ai vari problemi della nuova gestione Warner Bros. Discovery – dimostra che Johnson si farà carico del nuovo corso decennale DCEU. E un ruolo del genere non poteva che essere celebrato con ben due, agognatissime copertine di Total Film.

Se in una vediamo Black Adam da solo, nell’altra lo troviamo in compagnia della Justice Society: le trovate entrambe, ripostate da Johnson, in calce all’articolo. Nel frattempo, se le cose si mettono al meglio per altri film in arrivo del DCEU – Blue Beetle arriverà addirittura in sala, da che doveva essere distribuito solo su HBO Max – lo stesso non si può dire per gli altri casi tristemente noti. Le parole della compositrice di Batgirl fanno trasparire alcune cose non dette da Warner nella sua versione ufficiale, anche se ora la major cambia idea e dice di rivolere Batgirl in un altro film. Per ora limitiamoci a pregustare questa nuova interpretazione di The Rock, che si è scoperto proprio di recente aver dato lezioni di recitazione al collega wrestler John Cena.