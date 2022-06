Black Adam, la JSA protagonista del nuovo poster del cinecomic con The Rock

Si avvicina sempre di più il debutto nelle sale di Black Adam, il cinecomic con protagonista The Rock in lavorazione ormai da anni. E nel film avremo modo di vedere anche un gruppo di eroi ancora inedito sul grande schermo, la JSA, protagonista di questo nuovo poster.

Dovremo attendere ancora qualche mese per vedere l'antieroe di Dwayne Johnson al cinema (l'uscita di Black Adam è stata posticipata all'autunno) ma Warner Bros. ci ha recentemente mostrato un primo trailer di Black Adam, e adesso su Twitter sbucano fuori un nuovo poster e dei mock-up per ulteriori materiali promozionali del film.

Nella locandina che trovate nel post in calce alla notizia, in particolare, potete ammirare la JSA (Justice Society of America) al completo.

Il gruppo di supereroi che nei fumetti precede cronologicamente la più nota Justice League sarà formata nella pellicola diretta da Jaume Collet-Serra dall'Atom Smasher di Noah Centineo, l'Hawkman di Aldis Hodge, la Cyclone di Quintessa Swindell e il Dr. Fate di Pierce Brosna. In più, l'immancabile protagonista del film, il Teth-Adam di The Rock.

E come ci ricorda costantemente da un po' di tempo a questa parte proprio l'ex-campione di wrestling, la gerarchia del potere sta cambiando nell'universo DC. Ma chi conquisterà la vetta? Lo scopriremo solo al cinema.