Black Adam, John Cena vuole un crossover con The Rock: 'Sarebbe fantatico'

Mentre Peacemaker si appresta a fare il suo debutto su HBO Max, il suo protagonista ha parlato del suo forte desiderio di tornare a lavorare al fianco di The Rock, anticipando di voler un crossover con il suo collega, magari proprio sul set di Black Adam.

Nella conferenza stampa prevista per la serie DC, l'ex wrestler ora attore affermato ha detto: "Ce lo vedo bene come poster di un film, Peacemaker e Black Adam insieme. Sarebbe fantastico. Non chiedo altro".

John Cena e Dwayne Johnson hanno trascorso molti anni "fianco a fianco" sui ring della WWE e ora le loro strade sembrano pronte per incrociarsi nuovamente sugli schermi del DC Extended Universe. Entrambi ricoprono un ruolo di primo piano nei progetti del franchise e il loro futuro sembra essere ricco di nuove possibilità. Anche se al momento non sembra esserci nulla di concreto, nei prossimi anni Black Adam e Peacemaker potrebbero ritrovarsi uno accanto all'altro. Voi come vedreste questo possibile crossover?

Intanto The Rock vorrebbe scontrarsi con Superman, portando il suo Black Adam a combattere con l'Uomo d'Acciaio. Tra i due chi potrebbe avere la meglio? In tutte queste possibili storyline una cosa è certa, il DCEU non sarà a corto di idee per il prossimo futuro. Voi che ne di te?