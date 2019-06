Black Adam: Jaume Collet-Serra al timone dello spin-off di Shazam!

Dopo aver diretto Dwayne Johnson e Emily Blunt in Jungle Cruise, il regista catalano Jaume Collet-Serra farà di nuovo squadra con l’ex-superstar WWE per lo spin-off di Shazam! su Black Adam.

Fin da quando sono stati annunciati i nuovi lungometraggi Warner Bros. dedicati ai supereroi DC Comics, le voci di un film su Black Adam - l’antieroe nemico di Captain Marvel (Shazam) nei fumetti – sono state molteplici, tra cui anche quella che voleva il personaggio interpretato da The Rock - attore designato per ricoprire il ruolo - nello Shazam! di Sandberg.

Come abbiamo potuto vedere, però, non è stato questo il caso. Dopo il successo di critica e botteghino del film con protagonista Zachary Levi, in cui il personaggio di Black Adam non ha più fatto la sua comparsa, non ci è voluto molto perché venisse annunciata formalmente una pellicola standalone su di lui.

E adesso abbiamo anche la conferma che sarà proprio Jaume Collet-Serra a dirigere il progetto.

Tra i produttori del lungometraggio vi sarà invece lo stesso Johnson, assieme ai soci Dany Garcia e Hiram Garcia della Seven Bucks Production (la compagnia di produzione di cui The Rock è fondatore), e Beau Flynn della FlynnPictureCo, la medesima società a supervisione del progetto. La sceneggiatura sarà affidata invece ad Adam Sztykiel, una delle penne dietro Parto col Folle e Rampage: Furia Animale.

Al momento non abbiamo altri dettagli al riguardo, ma ora che è stato ufficializzato il regista, siamo sicuri che non tarderanno ad arrivare.