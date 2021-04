Black Adam, James Cusati-Moyer si aggiunge a cast del film con The Rock

Un altro nome si aggiunge al cast di Black Adam, il cinecomic targato DC con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson: l'attore di Broadway James Cusati-Moyer.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a una serie di annunci riguardanti i casting dei nuovi cinecomic DC, inclusi quelli di Helen Mirren per Shazam! Fury of the Gods e Pierce Brosnan proprio per la pellicola con The Rock.

Ma mentre per il sequel di Shazam ci vorrà ancora un po' prima di tornare sul set (anche se Zachary Levi è già tornato ad allenarsi), le riprese di Black Adam sono già iniziate, come ha annunciato lo stesso The Rock su Instagram.

Tuttavia, sembra che il cast del film diretto da Jaume Collet-Serra abbia ancora dei posti vacanti da riempire, e uno di questi è appena stato preso dall'attore nominato ai Tony Award James Cusati-Moyer.

Al momento non si conoscono i dettagli del ruolo che interpreterà, proprio come successo con Marwan Kenzari, ma possiamo dare ufficialmente il via alle speculazioni.

Chi credete che porterà sullo schermo il nuovo arrivato? Un eroe? Un villain? Fateci sapere nei commenti.

Intanto vi ricordiamo che la nuova data d'uscita di Black Adam è stata fissata per luglio 2022, e se volete, qui potete trovare qualche approfondimento sull'eroe interpretato da The Rock.