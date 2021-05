Black Adam, si intravede il costume in una foto di The Rock: zoommate!

Mentre attendiamo con trepidazione novità dal set del film di Black Adam, The Rock ci viene incontro mostrandoci una parte del suo costume da supereroe in una su Instagram.

Questa è per chi ha l'occhio lungo, di lince, una vista 10/10, o... Semplicemente voglia di zoomare un po'.

In un nuovo post di Instagram, Dwayne "The Rock" Johnson si mostra impegnato in un board meeting virtuale durante una delle pause dal set di Black Adam, e in una delle foto condivise dall'attore si riesce a intravedere quella che è una parte del suo costume da supereroe, nascosto dal mantello atto proprio a coprirlo in caso di occhi indiscreti.

"** se scorrete verso sinistra e zoommate, vedrete una piccola parte del mio GOLD BLACK ADAM ⚡️che fa capolino da sotto il mio mantello nero del mistero (i miei board meeting settimanali si svolgono tutti durante le pause da 30 minuti dalle riprese di #BlackAdam)" ha scritto Johnson nella caption del post.



Purtroppo sembra proprio che dovremo aspettare ancora un po' per un full reveal del costume di Black Adam, sebbene i concept art di BossLogic promettano molto bene. Il reparto costumi sarà riuscito a farne una riproduzione fedele?



Black Adam arriverà nelle sale a luglio 2022. Intanto però, scoprite di quali poteri è dotato l'eroe interpretato da The Rock.