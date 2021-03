Black Adam: iniziano finalmente le riprese per The Rock? I dettagli

Uno dei cinecomic sicuramente più attesi tra quelli prodotti dalla Warner/DC Films è Black Adam, che vedrà protagonista un esplosivo Dwayne "The Rock" Johnson nei panni dell'anti-eroe nonché villain principale delle storie di Shazam! Il film è di fatto uno spin-off del cinecomic con Zachary Levi con cui inevitabilmente arriverà allo scontro.

Ricordiamo che The Rock entrò in trattative per la parte di Black Adam diversi anni fa, quando esisteva ancora il progetto del DC Extended Universe e ben prima dell'entrata in produzione di Shazam! film nel quale era in trattative poi per comparire almeno in un cameo. Johnson ci aggiornato sul suo allenamento in vista della produzione del film e dell'inizio delle riprese che, stando ai nuovi aggiornamenti forniti dal produttore Hiram Garcia - nonché socio dello stesso The Rock alla Seven Bucks Productions - dovrebbero essere imminenti.

Garcia ha cercato di fare un po' di chiarezza circa lo stato produttivo della pellicola e il momento in cui si trova esattamente il progetto: "Partiremo presto, inizieremo le riprese il prossimo aprile e gireremo in Georgia, molto lontano da casa. Siamo tutti molto emozionati, abbiamo tutto posizionato sulla rampa di lancio, siamo carichissimi per questo progetto".

Garcia ha anche spiegato il motivo per cui l'amico The Rock è perfetto per la parte di Black Adam: "E' un supereroe vivente, e se c'è mai stato qualcuno nato per quella parte allora è lui. Non so più da quanti anni stiamo sviluppando Black Adam, credo circa un decennio a questo punto e abbiamo parlato di ogni aspetto. Lo guardi e pensi: 'Eccolo, è lui, ecco perché abbiamo aspettato tanto, per questo abbiamo lavorato così a lungo per far sì che accadesse'. Questo tizio è Black Adam e cambierà per sempre l'Universo DC. Lo cambierà davvero".

Al momento Black Adam non ha una data d'uscita ufficiale.