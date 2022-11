Black Adam ha incassato in un mese quello che Black Panther 2 ha incassato in due giorni

L esordio di Black Panther Wakanda Forever dei Marvel Studios ha segnato un nuovo record per le aperture al botteghino di novembre, ma ha anche eclissato il successo del cinecomix DC Studios Black Adam con Dwayne Johnson.

Nonostante Black Adam sia rimasto primo per tre weekend consecutivi al botteghino nord-americano, infatti, il film diretto da Jaume Collet-Serra nel corso del suo primo mese di programmazione ha incassato un totale domestico di 145 milioni di dollari, che sommati ai guadagni ottenuti dal botteghino internazionale portano il totale globale di Black Adam a 329 milioni: praticamente la stessa cifra che il film Marvel ha portato a casa nel suo primo week-end di programmazione in giro per il mondo, anzi addirittura di poco inferiore, in quanto i primi conteggi degli incassi segnalano un'apertura globale da 329 milioni per Black Panther 2.

A questo punto sarà da vedere se Black Adam riuscirà a raggiungere il tetto dei 400 milioni di dollari a livello globale: i due film, del resto, si rivolgono alla stesso pubblico, e al cinecomix di The Rock servirà un miracolo per riuscire a stare dietro ai ritmi del blockbuster Marvel Studios. Anche in Italia il film DC ha rallentato: nei giorni scorsi, infatti, Black Adam è stato superato da One Piece Red, che nel nostro mercato ha guadagnato la vetta della classifica incassi.

Quale tra i due cinecomix avete preferito, Black Adam o Black Panther: Wakanda Forever? Ditecelo nei commenti!