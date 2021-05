Black Adam, ecco la prima immagine di The Rock nei panni dell'eroe DC!

Dopo aver nascosto un piccolo primo sguardo al costume di Black Adam in una foto condivisa su Instagram, Dwayne "The Rock" Johnson ha finalmente pubblicato in rete una sua prima immagine nei panni del nuovo eroe dell'Universo DC.

Nello scatto in questione, scattata direttamente sul set della pellicola diretta da Jaume Collet-Serra, la figura intera della star si cela per la maggior parte sotto uno scuro mantello, ma schiarendo l'immagine è possibile notare la parte inferiore della tenuta del personaggio, in particolare gli stivali rinforzati.

Insieme al post, The Rock ha fornito ai fan un'anticipazione sulla storia di Black Adam:

"Se conoscete la mitologia dei fumetti, allora sapete da dove viene il suo dolore.

La sua rabbia.

Sua moglie e i suoi figli uccisi.

La sua gente brutalmente ridotta in schiavitù.

Campione dei poveri e sconfitti.

Campione del popolo.

E la forza più inarrestabile dell'Universo DC."

Inoltre, l'attore ha rivelato che le riprese del film stanno procedendo a gonfie vele: "Volevo darvi un piccolo aggiornamento e condividere con voi questa immagine dal set. La produzione sta andando alla grande e sono molto soddisfatto del film che stiamo realizzando. La mitologia, l'etica e le azioni di Black Adam creeranno senza dubbio un nuovo paradigma nel mondo dei supereroi, dei cattivi e degli antieroi. Il potere cambierà. La linea svanirà. Da schiavo a dio."

Siete curiosi di assistere al debutto di The Rock nel DCEU? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, la star ha condiviso sui social anche una foto dal set di Black Adam.