Black Adam:il costume di The Rock non avrà imbottiture, solo i suoi muscoli

Era stato uno degli aspetti maggiormente criticati del look di Shazam di Zachary Levi nell'omonimo film del 2018 di David F. Sandberg, ovvero l'imbottitura che simulava gli imponenti muscoli del supereroe protagonista. Ebbene, il costume di Black Adam non avrà alcuna imbottitura stando a quanto trapelato dal set in questi giorni di riprese.

Ebbene sì, il Black Adam che vedremo al cinema prossimamente conterà nel look sui muscoli già parecchio imponenti di The Rock, il cui fisico calza a pennello con quello del personaggio a fumetti, dato che è stato subito pensato per la parte in questione. A rivelare l'indiscrezione è stato Dave Rienzi, coach proprio di Dwayne Johnson, confermando anche che la cosa non sarà affatto un problema per The Rock:

"E' divertente quando hai qualcuno come Johnson che è così portato, disciplinato e determinato sul lavoro. C'è una visione in continua evoluzione e sulla quale noi continuiamo a lavorare, ci stiamo allenando per Black Adam ormai da un po' con l'obiettivo di creare questo vero fisico da supereroe, quindi non saranno necessarie imbottiture per il costume".

Ricorderete le critiche legate al costume di Shazam sulle quali era dovuto intervenire perfino il regista della pellicola, David F. Sandberg e che in seguito venne migliorato Inn vista dell'arrivo della pellicola al cinema. Beh, questo scenario non si ripeterà in Black Adam.

Con The Rock già sul set di Black Adam, tutto prosegue per arrivare puntuali all'uscita al cinema programmata per l'estate 2022.

Nel cast del film troveremo anche Pierce Brosnan nel ruolo di Dr. Fate, Aldis Hodge, Sarah Sahih, Noah Centineo e Marwan Kenzari. Insieme a loro anche Quintessa Swindell, Bodhi Sabongui, James Cuasti-Moyer e Mohammed Amer. Purtroppo i ruoli di questi ultimi tre interpreti non sono stati rivelati, mentre per gli altri sì: Hodge sarà Hawkman, Sahih sarà Isis e Centineo Atom Smasher.