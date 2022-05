Black Adam, Hollywood è ingolfata: ecco perché il cinecomix con The Rock è stato rinviato!

Le scene Black Adam mostrate in anteprima durante la presentazione di Warner Bros. al CinemaCon hanno anticipato un cinecomix violento e brutale, che però si farà attendere più del previsto dato che recentemente la data d'uscita del film di The Rock è stata rinviata ad ottobre prossimo.

Ora, in una nuova intervista promozionale concessa a The Wrap, il produttore e collaboratore di Dwayne Johnson Hiram Garcia ha spiegato i motivi del rinvio di Black Adam, a quanto pare legati al reparto VFX: "La verità è che in questo momento ci troviamo in un mondo che sta uscendo da un enorme fase di blocco causata dalla pandemia, e molte produzioni negli scorsi mesi sono state totalmente sospese. Ora che l'industria sta tornando a pieno ritmo, la tabella di marcia per gli studi degli effetti visivi è letteralmente ingolfata. Ovviamente, tutti questi film di supereroi richiedono tantissimo lavoro per quanto riguarda gli effetti visivi e, per farla semplice, la maggior parte delle case di produzione di effetti visivi è letteralmente sommersa dal lavoro."

Nell'elaborare ulteriormente la sua risposta, Garcia ha aggiunto: “E' questo il motivo per cui avete visto così tanti cambiamenti nel calendario dei grandi blockbuster. E' tutta una questione di dare a chi si occupa degli effetti visivi il tempo necessario per svolere il proprio lavoro".

Black Adam, lo ricordiamo, ha una data d'uscita fissata adesso al 21 ottobre prossimo. Per altre letture rivivete i festeggiamenti per i 50 anni di The Rock.