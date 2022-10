Black Adam, Henry Cavill tornerà come Superman: noto insider certo, lo ha voluto The Rock

La collaborazione tra Milan e Warner Bros per Black Adam potrebbe non essere l'unica sorpresa che Dwayne 'The Rock' Johnson ha in serbo per i suoi fan, dato che le indiscrezioni sul ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman si sono fatte estremamente rumorose in queste ore.

A pochi giorni dal debutto del prossimo cinecomix DC Films, atteso nelle sale italiane per il 20 ottobre, il noto insider Devin Faraci in queste ore ha affermato Henry Cavill sarà di nuovo l'Uomo d'Acciaio nel film di Dwayne Johnson, e che il merito di aver riportato indietro l'attore di Man of Steel, Batman v Superman e Justice League è da attribuire allo stesso The Rock: "Henry Cavill apparirà in 'Black Adam' nella scena post-crediti" ha dichiarato Faraci."Henry Cavill è tornato nei panni di Superman in 'Black Adam' perché lo ha chiesto The Rock. La Warner è andata da Henry Cavill e hanno dovuto fargli firmare un nuovo contratto, che include anche un nuovo film di Superman. Tutto è accaduto perché The Rock ha insistito".

In queste ore il report è rimbalzato su numerose pagine e/o profili di diversi scooper, ma chiaramente si tratta di informazioni da non considerare in alcun modo come ufficiali. C'è da dire, comunque, che anche testate più accreditate del settore negli scorsi mesi, facendo il punto sul futuro della DC Films sotto Warner Bros Discovery, avevano dato il ritorno di Henry Cavill nei panni di Clark Kent come una possibilità concreta.

Naturalmente continueremo a tenervi aggiornati su ogni possibile sviluppo, quindi rimanete sintonizzati.