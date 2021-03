Black Adam: guardate l'allenamento di Noah Centineo per diventare Atom Smasher!

Con le riprese ormai sempre più agli sgoccioli, tutto il cast di Black Adam si sta preparando fisicamente al proprio ruolo e tra questi c'è anche Noah Centineo, la star amatissima dai teenager dopo i suoi successi su Netflix e che ricoprirà il ruolo di Atom Smasher nel cinecomic Warner/DC Films con protagonista assoluto Dwayne "The Rock" Johnson.

Si moltiplicano le notizie su Black Adam in questi ultimi giorni dato l'avvicinarsi dell'inizio delle riprese, fissato per aprile, e dopo la conferma di Pierce Brosnan nel cast, arriva anche un video in cui vediamo il duro allenamento di Noah Centineo per calarsi meglio nella parte di Atom Smasher/Albert Rothstein.

La prima apparizione nei fumetti di Albert Rothstein risale al 1983 nel numero 25 di All-Star Squadron e la sua creazione si deve a Roy Thomas e Jerry Ordway. Nell'universo DC Albert ha avuto una storia famigliare piuttosto complicata, il suo padrino Al Pratt è la prima iterazione di The Atom, mentre il nonno era il villain Cyclotron. Attraverso quest'ultimo Albert ottiene i suoi poteri, inclusa la super-forza, e l'abilità di alterare la forma e la densità del proprio corpo. Dopo aver assunto il nome iniziale di Nuklon, Albert ha servito come membro della Infinity Inc. e della Justice League dove per la maggior parte del tempo aveva problemi di insicurezza. E' poi diventato Atom Smasher con la creazione della nuova Justice Society of America dove prova sempre a dimostrare il suo vero valore, portando avanti l'eredità di Al Pratt.

Nel cast come detto Centineo sarà accompagnato da Brosnan come Dr. Fate, The Rock come Black Adam, Aldis Hodge come Hawkman, Quintessa Swindell come Cyclone, mentre Marwan Kenzari ricopre un ruolo attualmente segreto.

Black Adam, precedentemente programmato per uscire nelle sale nel 2021, ha subito diversi spostamenti a causa del COVID, e mentre le riprese del film dovrebbero iniziare a breve, la data in cui approderà nelle sale rimane ancora oggetto di discussione in casa Warner.