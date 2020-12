Black Adam: Gal Gadot parla della possibilità di apparire nel cinecomic con The Rock

Mentre Wonder Woman 1984 si prepara a uscire negli Stati Uniti contemporaneamente nelle sale cinematografiche e in streaming su HBO Max, Gal Gadot ha anche avuto modo di parlare del futuro del suo personaggio e del DCEU che vedrà tra non molto l'esordio dell'amico e collega Dwayne "The Rock" Johnson nei panni dell'invincibile Black Adam.

Parlando ai microfoni di MTV News, Gal Gadot ha parlato delle riprese di Red Notice che la vedranno al fianco di Johnson e di Ryan Reynolds nel film che uscirà l'anno prossimo su Netflix. La star di Wonder Woman 1984 ha quindi suggerito un possibile crossover tra il suo personaggio e quello di Black Adam, di cui Johnson sarà protagonista e produttore.

Parlando del suo rapporto con Johnson e Reynolds, Gadot ha detto: "Li adoro entrambi e ho amato lavorare con loro. In passato avevamo già lavorato insieme, ho lavorato con Ryan nel film Criminal, mentre Johnson ed io abbiamo fatto Fast and Furiosu insieme. E' stato grandioso e bellissimo tornare a lavorare insieme per creare qualcosa di completamente nuovo. Penso questo: per prima cosa bisogna dare a Black Adam il rispetto che Black Adam merita. Non voglio rubare la scena a nessuno, è The Rock. Non potrei mai rubargli la scena. Ma forse in futuro, chissà...".

Qui Gadot si riferisce al prossimo ingresso nel DCEU di Johnson nei panni di Black Adam, DCEU di cui la Wonder Woman di Gadot è uno dei personaggi di punta e l'unico ad aver ricevuto almeno due film in solo del franchise.

Previsto inizialmente per il 22 dicembre 2021, Black Adam è stato rimandato in seguito ai recenti spostamenti nel calendario Warner Bros e al momento non ha una data di uscita. Ricordiamo che il film è diretto da Jaumet Collett-Serra, che ha già collaborato con Johnson per la pellicola Disney Jungle Cruise.