Black Adam: ancora foto spoilerose dal set del cinecomic con The Rock

Le riprese di Black Adam sono ormai prossime ad iniziare e intanto arrivano nuove immagini dai set in costruzione per la pellicola che vedrà l'esordio di Dwayne "The Rock" Johnson nell'universo cinematografico Warner/DC. Intanto, proprio le immagini che trapelano dai set in via di allestimento potrebbero già rivelare molto sulla trama del film.

Come sappiamo con Black Adam entreranno a far parte del canone cinematografico diversi personaggi noti ai fan dei fumetti, compresi alcuni membri della Justice Society of America, l'associazione tra eroi che fu di ispirazione nei decenni successivi per la formazione della Justice League. Come possiamo vedere dalle nuove foto dal set in costruzione di Black Adam, possiamo ammirare una struttura che ha tutta l'aria di assomigliare a un'antica tomba, che potrebbe essere collegata al personaggio di Hawkman/Carter Hall interpretato da Aldis Hodge, come già suggerito in precedenza.

Descritto come un thriller d'azione e avventura, il film è stato affidato alla regia Jaume Collet-Serra (che ha già diretto The Rock nel film Disney Jungle Cruise) e la data di uscita è invece stata posticipata dal 22 dicembre 2021 a data da destinarsi, probabilmente per motivi legati alla distribuzione e alla Pandemia di Coronavirus.

Della trama del film sappiamo ancora poco o nulla, ma possiamo dare uno sguardo al logo ufficiale di Black Adam e ai primi concept art della pellicola con The Rock. Le riprese inizieranno ad aprile.

Nel cast, lo ricordiamo, troveremo anche Noah Centineo nei panni di Atom Smasher. Cosa ne pensate? Quanto state aspettando questo Black Adam? Fatecelo ovviamente sapere come sempre nella sezione commenti che trovate in calce alla notizia.