Black Adam flop, il film di Dwayne Johnson va in perdita: colpa delle riprese aggiuntive

Black Adam di Dwyane Johnson non farà parte del futuro della nuova DC voluta e ricreata da James Gunn e Peter Safran, e almeno per il momento il supereroe di The Rock dovrà leccarsi le ferite e fare i conti con quello che è stato ufficialmente registrato come flop al box office.

In una nuova pubblicazione del The Hollywood Reporter, infatti, viene annunciato che Black Adam andrà sicuramente in perdita a causa degli incassi insoddisfacenti raccolti nelle sale a fronte di un budget schizzato alle stelle e andato fuori controllo al momento della post-produzione. Nel rapporto si legge infatti che il film di Dwayne Johnson ha avuto il via libera con un budget di 190 milioni di dollari escluse le spese di marketing, tuttavia, a causa di una pessima proiezione di prova, il film è tornato 'sotto ai ferri' per una sessione di riprese aggiuntive durate oltre 20 giorni, quasi un intero mese.

Ciò ha fatto lievitare i costi di produzione di Black Adam a 260 milioni, quasi cento milioni extra rispetto al budget originariamente approvato: anche in questo caso, inoltre, la cifra non tiene conto delle spese di marketing, che probabilmente hanno superato i 100 milioni di dollari. Considerando che Black Adam si è fermato a circa 391 milioni di incasso in tutto il mondo (il film di The Rock è arrivato su HBO Max proprio in questi giorni), tutti gli analisti del settore concordano sul fatto che il film andrà in perdita. Probabilmente, dunque, anche se James Gunn e Peter Safran avessero deciso di continuare la saga di Black Adam, è molto probabile che Warner Bros. non avrebbe dato il via libera ad un sequel.

Comunque, Dwayne Johnson potrebbe tornare come Black Adam in futuro: in queste ore, infatti, tramite i suoi canali social James Gunn ha salutato The Rock anticipando una prossima collaborazione, magari in una eventuale 'Fase 2' del DCU. Ricordiamo che la 'Fase 1', o per lo meno la prima infornata di nuovi progetti targati DC, sarà annunciata da James Gunn a gennaio 2023.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.