Black Adam, flop per DC ma non per Henry Cavill: il guadagno dell'attore è clamoroso

Black Adam si è rivelato un flop di cui The Rock ancora non si capacita ma un noto ex attore della scuderie DC guarda il film con protagonista Dwayne Johnson con uno sguardo diverso: lo sguardo di chi, con un cameo di pochi secondi, ha guadagnato cifre da capogiro.

Henry Cavill non tornerà più a indossare il mantello di Superman, e toccherà a David Corenswet farsi strada nel nuovo DCU di James Gunn. Cavill certamente guarda ai suoi anni nelle vesti dell'uomo d'acciaio con affetto, e tornarci anche solo per poco non poteva che far piacere sia all'attore che al suo conto in banca.

Infatti, per il cameo Henry Cavill in Black Adam, Henry Cavill guadagnò 250mila dollari per 12-13 secondi sul grande schermo ma questo non fu l'iconico cameo di Cavill dopo l'addio al DCEU. L'attore, infatti, ha guadagnato altri 250mila dollari per il cameo, poi cancellato, in The Flash. A rivelarlo è stato Umberto Gonzalez, caporedattore di Heroic Hollywood. Le cifre guadagnate da Cavill per pochi secondi di video superano di molto il cachet dell'attore per ogni singolo episodio di The Witcher dove, per la seconda stagione, l'interprete del Lupo Bianco ha guadagnato ben 8 milioni di dollari.

Con il flop di Black Adam, si è arenata anche la possibilità di Black Adam 2 ma la lunga lista di fallimenti al box office per i DC Studios sembrerebbe aggiungere nuovi titoli.