Black Adam, nel film con The Rock ci sarà anche Eclipso?

Ci sarà probabilmente da attendere diverso tempo per scoprire nuovi dettagli su Black Adam, visto che il film DC è stato rimosso dal calendario di Warner Bros. in seguito ai recenti rinvii, ma nel frattempo possiamo consolarci con gli ultimi rumor riguardanti la trama del progetto.

In particolare, l'ultima indiscrezione proveniente da The Direct (via Charles Murphy) anticipa il possibile debutto di un altro volto noto dei fumetti DC. Stiamo parlando di Eclipso, super villain legato a doppio filo con il Cuore dell'Oscurità, l'artefatto mostrato nel concept teaser di Black Adam pubblicato lo scorso agosto in occasione del DC FanDome.

Chiaramente al momento si tratta di voci non confermate, ma è stato proprio il breve filmato diffuso durante l'evento a scatenare le prime speculazioni sull'eventuale presenza del personaggio. Stando ad alcune ipotesi, infatti, Eclipso potrebbe aver stretto un accordo con Black Adam per aiutarlo a fuggire della prigionia.

In Black Adam, lo ricordiamo, appariranno anche Aldis Hodge nei panni di Hawkman e Noah Centineo nel ruolo di Atom Smasher. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere anche Eclipso nel film? Fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto. Intanto, un altro rumor ha svelato il possibile ingaggio di Sarah Shai come interprete di Isis.