Black Adam, nel film DC con Dwayne Johnson anche la splendida Alexandra Shipp?

Secondo un nuovo rumor emerso in queste ore di vigilia in attesa del DC FanDome, la Warner Bros starebbe cercando l'attrice giusta per il ruolo di Cyclone, uno dei della Justice Society of America che appariranno nel film Black Adam con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson.

La Justice Society of America farà il suo debutto sul grande schermo nel prossimo progetto DC Films, e un nuovo rapporto potrebbe fornire ai fan un'idea generale di che tipo di attrice la produzione starebbe cercando per il film diretto da Jaume Collet-Serra: secondo quanto riferito, infatti, lo studio sarebbe alla ricerca di un'attrice 'sul tipo di Alexandra Shipp' per l'ambito ruolo.

Come noto, la splendida Alexandra Shipp ha già interpretato Tempesta negli ultimi due film della saga di X-Men della 20th Century Fox, e il paragone con Cyclone è più che doveroso dato che si tratta di un'altra supereroina con abilità di manipolazione del tempo. Ovviamente ciò non vuol dire che la Shipp sia stata già contattata per il ruolo, né che verrà avvicinata sicuramente, ma solo che (sempre secondo il rumor) lei sarebbe il termine di paragone.

Probabilmente domani ne sapremo di più durante il panel dedicato a Black Adam, quindi rimanete sintonizzati. Ricordiamo che al momento l'unico membro della JSA ad essere stato scelto è Noah Centineo, che interpreterà Atom Smasher, curiosamente l'interesse sentimentale di Cyclone. Inoltre, un recente rumor ha indicato che Alexander Skarsgard è sul radar di WB per il ruolo di Hawkman, ma ancora una volta non ci sono certezze.