Black Adam: nel film DC con Dwayne Johnson ci sarà anche Cyclone della JSA

Cyclone, celebre nuovo membro della Justice Society of America, apparirà in Black Adam, nuovo lungometraggio DC Films e Warner Bros. con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson.

Com'è stato riportato in precedenza, oltre a dare il via alla storia dell'anti-eroe di nero vestito, il nuovo cinecomic DC spin-off di Shazam! introdurrà anche la Justice Society of America (per gli amici JSA), che, secondo quanto riferito dallo stesso Johnson, avrà un ruolo chiave nella storia, con apparizioni anche di Dottor Fate e Isis, oltre che Hawkman, Stargirl e Atom Smasher.

Ora, stando a The Illuminerdi, sembra che possiamo aggiungere un altro nome al roster di supereroi: il sito riporta infatti che in queste ore è stata pubblicata una casting-call per il ruolo di Cyclone in Black Adam. Secondo quanto riferito, la produzione starebbe cercando un'attrice di circa 20 anni per interpretare quello che sarà il personaggio femminile principale del film.

Nei fumetti, il vero nome di Cyclone è Maxine Hunkel, studentessa universitaria e nipote del supereroe della Golden Age Red Tornado. Cyclone è un personaggio relativamente nuovo nell'universo DC Comics, e non è chiaro come sarà incorporata non solo in Black Adam ma anche nel DCEU e nella sua programmazione in continua evoluzione.

Ricordiamo che la data di uscita del film è fissata per il 22 dicembre 2021.