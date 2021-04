Black Adam, la figlia di The Rock preferisce Aquaman: 'Ok, la cosa è diventata ridicola'

Essere figlia di un supereroe è sicuramente un bel privilegio, ma la figlia di 'Black Adam' The Rock non sembra essere particolarmente entusiasta della cosa: al contrario, la piccola di casa Johnson sembra avere occhi solo per il collega del padre Aquaman. Ma come avrà preso la cosa il nostro Dwayne?

Non molto bene, a dir la verità: dopo aver annunciato l'inizio delle riprese di Black Adam, infatti, The Rock ha pubblicato una serie di post in cui si mostra piuttosto offeso dalle preferenze della pargoletta! "La cosa sta diventando ridicola, per il suo compleanno Tia ha voluto che Aquaman si unisse a noi per colazione! Dopodiché ha chiesto a suo padre di disegnarle Aquaman così da poterlo appendere nella sua cameretta!" scrive l'attore su Instagram, postando la figlia in compagnia di un'action figure del personaggio di Jason Momoa.

Le attenzioni della piccola Tia, comunque, non sono passate inosservate: per il suo compleanno la figlia di The Rock ha infatti ricevuto un messaggio da Aquaman in persona! "Presto ci vedremo per giocare insieme, scalare montagne e fare surf!" le dice il buon Jason in un video: un regalo fuori dal comune decisamente apprezzato!

Riuscirà The Rock a superare la gelosia? Certo è che, problemini familiari a parte, l'attore sa come trattarsi: recentemente Dwayne Johnson ha acquistato una splendida villa per 30 milioni di dollari.