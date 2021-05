Black Adam, altro che costume: The Rock apparirà anche a petto nudo nel film

La prima immagine di Black Adam ha mostrato il nuovo supereroe DC Films interpretato da Dwayne 'The Rock' Johnson, ma adesso l'attore con un post sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram ci ha tenuto a sottolineare una cosa molto importante.

In Black Adam infatti, ancora una volta, The Rock apparirà senza maglietta, per mettere in mostra i suoi leggendari muscoli: già in precedenza era stato specificato che il costume di Black Adam non avrà imbottiture e che il fisico del supereroe sarà in tutto e per tutto il vero fisico dell'attore, ma adesso la star ha anticipato addirittura una scena a petto nudo.

"E' mezzanotte, ma questa dieta è una vera scienza. Avrò una grande scena questa settimana per Black Adam e dovrò apparire senza maglietta. Del resto, come molti di voi sanno, nella mitologia dei fumetti Teth Adam viene benedetto dagli Dei come "Il Campione" (prima che la sua rabbia rendesse la sua anima nera). Quindi allenamento duro, dieta ferrea per estrarre tutto il sodio e ogni grammo di acqua e cibo viene misurato. 48 ore finali, ci siamo."

Non è una sorpresa leggere di diete o intensi allentamenti per un attore in procinto di interpretare un ruolo da supereroe, e che si tratti del Thor di Chris Hemsworth, o del Superman di Henry Cavill, o del Batman di Ben Affleck, il sudore da versare prima e durante le riprese è parecchio. Dwayne Johnson, però, sembra intenzionato a stabilire un nuovo standard di machismo: col suo Black Adam, a quanto pare non sarà l'abito a fare il supereroe.

A proposito: avete già visto la foto nella quale si intravede il costume di Black Adam?