Black Adam, grande esordio in vod: superato Top Gun Maverick, Dwayne Johnson esulta

Ad un mese dal suo debutto cinematografico, Black Adam con Dwayne Johnson negli Stati Uniti è già arrivato sul mercato del video on demand, balzando alla prima posizione della classifica dei film più venduti e noleggiati di iTunes.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, condiviso dal solito esuberante The Rock, il cinecomix DC ha soffiato il primo posto a Top Gun: Maverick, che invece è disponibile sulle piattaforme già da qualche settimana (a questo proposito, nelle scorse ore è stata annunciata la data di uscita di Top Gun Maverick in streaming su Paramount Plus).

Il film, l'ennesimo blockbuster hollywoodiano rimasto fuori dai confini cinesi, nonostante sia diventato il maggior successo della carriera di Dwayne Johnson fuori dalla saga di Fast & Furious non ha fatto esattamente fuochi d'artificio al botteghino, e al momento si attesta ad un totale globale di 367 milioni di dollari: basti pensare che il suo principale rivale, Black Panther: Wakanda Forever, cinecomix Marvel Studios uscito in scia a Black Adam, nel solo week-end d'apertura ha incassato 350 milioni di dollari a livello internazionale, e che nello scorso fine settimana Black Adam è stato superato da una serie tv su Gesù, che ha proiettato i suoi primi due episodi nelle sale cinematografiche incassando più del cinecomix DC.

Tuttavia come saprete i film non smettono di generare profitto una volta tolti dai cinema, e adesso Black Adam può continuare ad incassare dal vod e dalle prossime uscite in home-video. Secondo quanto dichiarato dai produttori e dallo stesso Dwayne Johnson, un sequel è già nelle prime fasi di lavorazione.