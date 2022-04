Black Adam: l'eroe di The Rock è brutale e violentissimo nelle scene in anteprima!

Dopo avervi raccontato le prime scene di The Flash e il filmato di Aquaman & The Lost Kingdom mostrati al CinemaCon, passiamo al video di presentazione che la Warner Bros. ha preparato per Black Adam, il nuovo cinecomic DC con protagonista The Rock.

Durante il panel presentato a Las Vegas, infatti, la Warner a meno di sei mesi dall'uscita del film nelle sale ha finalmente mostrato al pubblico delle scene tratte da Black Adam. Ecco la descrizione del filmato:

"Una nave sorvola una distesa di ghiaccio mentre Black Adam viene messo in stasi. Ci sono scene di lui come schiavo prima che 'rinasca come un dio.' Black Adam ad un certo punto dice: 'Non mi inginocchio davanti a nessuno'. Il dottor Fate [il personaggio interpretato da Pierce Brosnan, ndr] avverte: 'Ho visto il futuro. O tu, Black Adam, distruggerai questo mondo, oppure ne sarai il salvatore'. Il filmato riprende il protagonista che cammina attraverso un deserto e qualcuno gli spara un razzo, lui prende il razzo al volo e l'arma esplode, senza fargli un graffio. Però si arrabbia, e un'aura di elettricità inizia a crepitare intorno a lui. Il filmato mostra anche diverse inquadrature della Justice Society in azione, con Atom Smasher nella sua forma gigante che corre lungo una strada, Hawkman che vola, Cyclone all'interno di una nave. Qualcuno dice: 'Gli eroi non uccidono le persone', e Black Adam risponde: 'Beh, lo so.' Poi prende a pugni un ragazzo con una potenza tale da scaraventarlo via nel cielo".

Ricordiamo che Black Adam ha una data d'uscita fissata al 21 ottobre 2022. Il film è stato diretto dal regista spagnolo Jaume Collet-Serra, che ha già collaborato con The Rock per Jungle Cruise. Per altre letture, al CinemaCon la Warner Bros. ha annunciato ufficialmente The Batman 2.