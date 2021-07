Black Adam: Dwayne 'The Rock' Johnson mostra i muscoli sul set del cinecomic DC

Impegnato tutt'ora nelle riprese di Black Adam, nei panni dell'omonimo supereroe dei fumetti della DC Comics, Dwayne "The Rock" Johnson ha condiviso un ulteriore scatto dal set della pellicola nella quale fa nuovamente sfoggio dei suoi muscoli, segno ulteriore di come non ci sia alcun bisogno di imbottirgli il costume.

Nell'immagine possiamo vedere The Rock a torso nudo mentre è intento a lavorare insieme al reparto degli effetti visivi intenti a posizionargli alcuni puntini sul corpo che poi verranno ripresi dalla macchina da presa e lavorati per l'utilizzo della computer grafica. "Pochi minuti dal girare una incredibile scena per il nostro film, Black Adam. Il mio talentuoso truccatore Bjoern Rehbein mi sta applicando dei piccoli puntini bianchi su specifiche parti del mio corpo (gambe incluse) così il nostro team degli effetti visivi potrà lavorare sulle fibre dei miei muscoli attivandoli e ampliandoli mentre Black Adam è impegnato a cercare e distruggere i suoi nemici".

The Rock ha proseguito: "Questa è l'ultima settimana di riprese e il mio lavoro sul fisico, sulla dieta e resistenza è stato senza sosta - il più duro della mia carriera perché dovevo mantenere questo fisico per mesi e ho dovuto incrementarlo nell'ultima settimana - ma il nostro obiettivo comune è alzare l'asticella con Black Adam. Per consegnarvi l'antieroe che stavate aspettando e che meritate. La gerarchia di potere nel DC Universe sta per cambiare".

Non si sa molto sul cinecomic con The Rock ma a quanto pare nel corso del film vedremo un nuovo supergruppo in Black Adam e non si tratta della Justice Society of America (JSA). Del cast della pellicola, lo ricordiamo, fanno parte anche Aldis Hodge, Noah Centineo, Quntessa Swindell e Pierce Brosnan. La regia è di Jaume Collet-Serra.