Black Adam: Dwayne Johnson, dall'Egitto ad una palestra NFL

Dopo che Dwayne Johnson ha sorpreso tutti alla proiezione di Black Adam di qualche giorno fa, si è finalmente "rilassato" dopo mille impegni come solo lui sa fare: in palestra in compagnia di una star della NFL.

Black Adam, undicesima pellicola del DC Extended Universe e adattamento cinematografico dei fumetti di Otto Binder e C.C. Beck, arriverà nelle sale il prossimo mese e racconterà le vicende del celebre antieroe ed un tempo schiavo, Theo-Adam appunto.

Il materiale promozionale sta diventando via via più folto, tra poster che vedono D. Johnson in compagnia di Dr. Fate ( interpretato da Pierce Brosnan), proiezioni di prova dove la star è apparsa a sorpresa per la gioia dei fan ed un trailer ufficiale proiettato per la prima volta dalla sala H del San Diego Comic con, poco più di un mese fa.

Per The Rock, però, il modo migliore per ricaricare le pile dopo i mille impegni ed interviste è sempre stata la palestra e questa volta non si è allenato da solo, ma in compagnia della stella dei Los Angeles Rams Aaron Donald. Una routine incalzante, quella dell'atleta della NFL e che ha condiviso con Johnson, non nuovo a sale pesi e sudore.

Breve pausa prima che il tour promozionale continui. A noi non spetta che attendere il 21 ottobre, data di uscita statunitense, per poter vedere Black Adam, ultima fatica diretta da Jaume Collet-Serra.