Black Adam, Dwayne Johnson The Rock conferma: in arrivo lo spot DC Films del Super Bowl

A poche ore dal teaser della DC Films per il 2022 e i tanti film di supereroi Warner Bros. in uscita nel corso dell'anno, Dwayne The Rock Johnson ha confermato l'uscita di un nuovo spot per Black Adam e del DC Universe in occasione del Super Bowl.

La star aveva già lasciato un indizio inequivocabile sull'arrivo di un nuovo teaser di Black Adam, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: come potete vedere in calce all'articolo, in un post che al momento della stesura di questo articolo ha raccolto oltre un milione di like, The Rock ha anticipato un nuovo trailer di Black Adam dichiarando:

"Il mondo ha bisogno di eroi: specialmente se sono eroi spietati e vestiti di nero. Restate sintonizzati, pubblicherò un nuovo spot da sessanta secondi per il DC Universe che abbiamo preparato per il weekend del Super Bowl. La gerarchia del potere nell'universo cinematografico DC sta per cambiare."

Da notare come la star abbia anche taggato nel post i film di Aquaman, Flash e Batman, dunque è molto probabile che il filmato includerà tutti i titoli DC in uscita nel 2022 e sarà una versione extra-large della spot che vi proponiamo in apertura dell'articolo. Al momento non è chiaro se lo spot in questione conterrà solo i film di cui sopra o anche gli altri film DC o programmi TV in arrivo, come il film d'animazione DC League of Super-Pets, Batgirl, Shazam! Fury of the Gods e Blue Beetle.

Ad ogni modo, i fan della DC avranno sicuramente un nuovo contenuto da ammirare, quindi rimanete sintonizzati.