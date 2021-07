Black Adam, Dwayne Johnson spiega la differenza di poteri con Superman

Dwayne Johnson introdurrà uno dei personaggi più potenti della DC Comics nell'universo cinematografico DC, con il film Black Adam. Ma diversi spettatori che conoscono poco il personaggio si chiedono quanto sia forte. E il termine di paragone nel mondo DC non può che essere Superman. A rispondere è proprio The Rock in un'intervista.

Chiacchierando con The Hollywood Reporter, Johnson ha dichiarato:"Black Adam ha tutti i poteri di Superman ma la differenza è che è benedetto dalla magia. E inoltre, secondo un codice etico nel mondo dei supereroi, essi non uccidono i cattivi, ma Black Adam sì". Le riprese di Black Adam sono terminate a metà luglio, con The Rock che ha pubblicato un video per annunciare la fine della lavorazione sul set.



In effetti il fatto che Black Adam sia alimentato dalla magia è una chiave di lettura importante quando si tratta di confrontarlo con Superman.

Soltanto due cose possono minacciare l'Uomo d'Acciaio; la kryptonite e la magia. E Black Adam possiede proprio quest'ultima.

Black Adam racconta la storia del supereroe il cui vero nome è Teth-Adam. Egli è un guerriero egiziano a cui il Mago Shazam ha conferito grandi poteri. Corrotto e senza scrupoli, Black Adam è l'acerrimo nemico di Shazam.

Il cast del film comprende Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Aldis Hodge, Pierce Brosnan e Djimon Hounsou.



Per saperne di più sul personaggio leggete il nostro approfondimento su Black Adam.