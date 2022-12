Black Adam, Dwayne Johnson ha smesso di seguire gli account del film e Warner Bros!

Nell'era dei social network un semplice like o unfollow può creare scompiglio, generare suggestioni e ipotesi, instillare dubbi e quesiti. È ciò che sta accadendo in questi momenti tra i fan DC. Dopo aver chiuso una settimana ricca di colpi di scena anche il week-end riserva qualcosa di completamente inaspettato.

Dwayne Johnson, star di Black Adam, ha tolto il proprio follow a due pagine social che lo riguardano in prima persona, ovvero quella del film di cui è protagonista e quella di Warner Bros. Discovery, lo studio che ha prodotto il lungometraggio diretto da Jaume Collet-Serra.



In questi giorni Dwayne Johnson è finito nell'occhio del ciclone dopo il licenziamento di Henry Cavill dal ruolo di Superman voluto da James Gunn e Peter Safran, che hanno deciso di iniziare un nuovo racconto dell'Uomo d'Acciaio basato su una versione più giovane di Clark Kent.



Johnson aveva dichiarato di essersi battuto molto per il ritorno di Henry Cavill, che in seguito ha partecipato a Black Adam in un cameo.

Il repentino cambio di strategia DC dopo l'avvento della coppia formata da James Gunn e Peter Safran ha messo in subbuglio anche i fan, che non hanno preso bene la decisione di allontanare Cavill.



Tuttavia, la scelta della star di Black Adam di togliere il follow alle pagine social del film e della casa di produzione potrebbe essere anche dettata dal tema legato alle informazioni errate su Black Adam che avrebbe fornito Johnson nelle ultime settimane.