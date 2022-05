Black Adam, Dwayne Johnson rivela quando arriverà il primo trailer: c'è una data!

Nonostante l'arrivo ormai senza fine di foto e video dal set di Black Adam, l'attesa per avere materiale più consistente inizia a diventare dura per i fan. Dopo il rinvio della pellicola da Luglio a Ottobre di quest'anno, l'arrivo di un trailer si è allontanato sempre più. Ma sembra che adesso ci sia una data per la sua uscita: parola di The Rock!

Sono passati ormai mesi dal teaser rilasciato nel corso del DC FanDome, e adesso sembra che l'attesa per ottenere un vero e proprio trailer sia ormai quasi finita. Dwayne Johnson ha infatti pubblicato un post Instagram per rivelare ai fan quando potranno finalmente dare un'occhiata alla clip ufficiale. Secondo quanto riportato nel post la data di arrivo del primo trailer è l'8 Giugno 2022. Dieci giorni, dunque, ci separano dalla première mondiale. Nel post Johnson ha anche pubblicato una nuova immagine del dietro le quinte del film, raccontando di aver appena filmato la scena in cui il personaggio siede sul trono, da lui definito un "momento iconico".

Sembra che la scelta di distribuire il trailer proprio l'8 Giugno non sia casuale. Si tratta infatti della data in cui ci sarà la première di Jurassic World: Dominion, che dovrebbe segnare il più grande weekend di apertura del 2022. Dunque la casa di distribuzione ha deciso di legare Black Adam a questo evento in modo da coinvolgere il maggior numero di spettatori possibili, che di fronte a un supereroe ancora sconosciuto potrebbero mostrarsi disinteressati. Funzionerà? Scopriremo l'effetto di questa mossa soltanto fra qualche mese.