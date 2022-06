Black Adam: Dwayne Johnson ringrazia i fan per il successo, ma è ancora solo il trailer!

A soli tre giorni dall'uscita del trailer di Black Adam, film del DC Extended Universe che porterà Dwayne Johnson nei panni dell'omonimo antieroe dei fumetti, la reazione dei fan è già "sbalorditiva". Si parla già di "98% di recensioni positive" (solo per il trailer), tanto che l'attore ha voluto ringraziare i fan precocemente.

Dopo il solista The Batman, sono ancora diverse le uscite DCEU del 2022 che promettono di risollevare un franchise che sarebbe irrealistico non definire in perdita, tanto che la nuova gestione potrebbe decidere, stando alle voci di corridoio, di abbandonare del tutto il canone e tornare ai singoli film DC Comics. Fra queste uscite, non lo avremmo mai detto – soprattutto perché direttamente legato a Shazam!, che non ha convinto tutti – ma il Black Adam in arrivo il 21 ottobre sembra in lizza per risollevare le sorti del DC Extended Universe, assieme al The Flash con Ezra Miller, anche se in quel caso il tema del Multiverso rende il tutto più ambizioso e quindi anche più rischioso.

Tanta è stata l’eccitazione di fronte al trailer reso pubblico, che il protagonista Dwayne Johnson si è sentito in dovere di ringraziare questo entusiasmo precoce parlando del film come se fosse già uscito. Trovate il video completo in calce all’articolo: “Ho lanciato alcune grandi proprietà nella mia carriera: Jungle Cruise, Jumanji, Hobbs & Shaw. Ma voi ragazzi avete lanciato Black Adam in un'altra stratosfera e non potrei ringraziarvi abbastanza. Sapete quanto significa per me questa proprietà nel mio cuore, sono così appassionato. Dieci anni di lavoro, in cui ho spaccato in due per consegnarla direttamente a voi e la risposta è stata incredibile”.

Raramente ci si riferisce a un semplice trailer con queste parole, ma Johnson si è spinto addirittura oltre, segnalando come il video già arrivato a 13 milioni di visualizzazioni abbia ricevuto una reazione "sbalorditiva" sin dalla sua uscita. Ottenendo (sempre secondo The Rock) il 98% di recensioni e reazioni positive. Segno che il film promette davvero bene, almeno nelle speranze degli spettatori. Quali sono le vostre aspettative, soprattutto dopo aver visto il trailer? Ditecelo nei commenti!