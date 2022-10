Black Adam, Dwayne Johnson ancora re del box office: il weekend di Halloween sarà suo

Mentre Hollywood aspetta di scoprire se Black Panther 2 e Avatar 2 avranno la forza di superare Top Gun Maverick e strappare a Tom Cruise la corona di re del box office 2022, al momento il botteghino è dominato dal nuovo cinecomix Warner Bros Black Adam con Dwayne Johnson.

Stando ai primi numeri del week-end di Halloween registrati a partire dalla giornata di ieri venerdì 28 ottobre, infatti, con Black Adam che incasserà un totale di 25 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana, una cifra che rappresenta un calo del -63% rispetto alle cifre del debutto ma che al film basterà per rimanere in testa alla classifica degli incassi. Il calo, inoltre, è anche maggiore rispetto ad altri film da protagonista di Dwayne Johnson, come ad esempio Hobbs & Shaw (-58%), Rampage (-44%), Skyscraper (-54%) e San Andreas (-53%) e anche se comparati ad altri film DC (The Batman, -50%; Justice League, -56%), ma migliori di Lanterna Verde (-66%) e Suicide Squad del 2016 (-67%). Nonostante questo, però, Black Adam supererà i 100 milioni di dollari di incasso negli Stati Uniti entro domenica con un totale previsto di 108,4 milioni di dollari: sarà il 18° film di Dwayne Johnson a superare questo traguardo al botteghino nazionale.

Paradossalmente, la top5 del week-end di Halloween vedrà un altro film non horror al secondo posto, Ticket to Paradise con George Clooney e Julia Roberts, per il quale si prevedono altri 10 milioni per un totale di 34 milioni; al terzo, quarto e quinto posto arrivano finalmente i film dell'orrore, con la nuova uscita Prey for the Devil che dovrebbe esordire con 7 milioni, il fenomeno Smile che dovrebbe incassare altri 5 milioni (per un totale di 92 milioni) e Halloween Ends, che sui tre giorni dovrebbe arrivare 4 milioni per un totale di 60 milioni.

Nel frattempo, leggete il bentornato di Dwayne Johnson al Superman di Henry Cavill, rientrato nei ranghi del DCU nella scena post-credi di Black Adam.