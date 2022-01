Black Adam: Dwayne Johnson ci porta sul set con le nuove foto pubblicate su Instagram

Black Adam non sarà il solito cinecomic, parola del regista Jaume Collet-Serra. La pellicola, che vede come protagonista Dwayne Johnson, arriverà in sala a Luglio 2022, dopo uno sviluppo lungo un decennio. Proprio l'attore ha parlato del lavoro in VFX, pubblicando su Instagram alcune foto dal set.

Sappiamo, infatti, che le riprese di Black Adam si sono concluse già diversi mesi fa, nel Luglio del 2021, e che il film sta adesso attraversando un lungo lavoro di post-produzione. In verità esisterebbe già un primo cut, come dichiarato anche da The Rock, tuttavia si continua a lavorare sui VFX.

Su Instagram Johnson ci ha mostrato la fase che arriva prima della post-produzione, quella sul set. Nelle foto che ha condiviso, infatti, lo vediamo in una cabina, soprannominata "the egg", con una certa quantità di luci puntate nella sua direzione. Johnson afferma che per questa sequenza può solo muovere gli occhi, la testa e le spalle. Si tratta di una serie di inquadrature girate per le scene in cui Black Adam è uno schiavo, e l'attore riporta che si tratta di sequenze "estremamente complicate", che lo hanno tenuto seduto in cabina per circa 10 ore. Potete vedere le immagini e leggere le sue parole nel post Instagram che troverete in fondo all'articolo.

Nel frattempo vi ricordiamo che nel film accanto a The Rock ci sarà un grande cast, composto (tra gli altri) da Aldis Hodge, Noah Centineo, Quintessa Swindell e Pierce Brosnan. Noi non vediamo l'ora di vedere Black Adam, e voi?