Black Adam, Dwayne Johnson ci porta sul set con una foto Behind the Scenes

The Rock continua ad aggiornarci sull'andamento delle riprese aggiuntive di Black Adam, nuovo cinecomic della DC in arrivo. L'attore non ha mai fatto segreto del suo apprezzamento per il ruolo, che ritiene molto vicino a lui, e ci riporta adesso sul set con un'altra foto Behind the Scenes.

Nello scatto l'attore appare granitico nel costume del personaggio che interpreta, mentre si trova probabilmente pronto per fare uno stunt, con un attrezzo alle sue spalle che sembra in grado di sollevarlo. "Intensa settimana di riprese per Black Adam" scrive Dwayne Johnson nella didascalia della foto. "Stiamo ridefinendo il paradigma del supereroe. L'antieroe. Le persone non hanno più bisogno di un eroe. Hanno bisogno di un protettore. Rabbia contro la luce che muore. La gerarchia nell'universo DC cambierà."

Si tratta di parole decisamente forti, che però sono in linea con il personaggio. Per chi non lo conoscesse, infatti, Black Adam è, come indicato da The Rock, un antieroe. Nei fumetti il protagonista era stato uno schiavo nella nazione di Khandaq, ma tutto per lui era cambiato quando gli sono stati conferiti poteri magici dal mago Shazam. In quel momento infatti le sorti di coloro che lo hanno reso schiavo sono cambiate per sempre, e Black Adam è diventato pian piano sempre più spietato nel suo bisogno di vendetta, che arrivato al limite lo ha poi portato ad essere imprigionato e privato dei suoi poteri. Dopo millenni, è però tornato a governare con il pugno di ferro, entrando in continui conflitti con cattivi ed eroi.

Intanto, mentre aspettiamo altre foto dal set, vi ricordiamo che Black Adam è stato posticipato insieme ad altri film della DC, situazione che ha portato alla ridefinizione del calendario di uscite dell'Universo targato Warner Bros.