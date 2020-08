Black Adam, Dwayne Johnson mostra il suo costume nel teaser del DC FanDome

A poche ore dal DC FanDome, Dwayne "The Rock" Johnson ha deciso di alimentare l'hype dei fan con un teaser dedicato a Black Adam, il film che firmerà il suo debutto nel DCEU targato Warner Bros.

"La gerarchia del potere nell'Universo DC sta per cambiare. Black Adam arriva domani al DC FanDome", ha scritto l'attore su Instagram. "Personalmente, saluto i miei partner a Warner Bros e DC per avere creato questa storica oppurtinità per i fan cuori di sapere tutto sul nostro DC Universe mentre noi tutti continuiamo a gestire le sfide del COVID. Ben fatto. L'uomo in nero sta arrivano per schiacciarli tutti".

Alla fine del filmato, come potete vedere, appare brevemente anche una concept art animata che offre un nuovo sguardo a Johnson nei panni del personaggio, con tanto di costume da supereroe (o meglio antieroe).

Il panel di Black Adam inizierà alle ore 00.10 e vedrà Johnson preparare il terreno per la storia e il tono del progetto con un primo Q&A con i fan. Stando alla descrizione fornita dall'evento, in altro, ci sarà spazio per alcune sorprese.

Diretto da Jaume Collet-Serra, con cui The Rock ha recentemente collaborato per le riprese del film Disney Jungle Cruise, Black Adam arriverà nelle sale a dicembre 2021. Intanto, qui potete trovare il programma definitivo del DC FanDome.