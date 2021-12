Black Adam: Dwayne Johnson è imponente nel nuovo costume

Dwayne Johnson, in arte The Rock, dopo aver pubblicato su Twitter la copertina della rivista Total Film per abbonati, torna a stuzzicare il nostro interesse per Black Adam condividendo la nuova copertina ufficiale, in cui è possibile vedere per la prima volta vedere l’attore indossare il costume dell’antieroe DC.

Ad oggi dell’attesissima produzione DC non abbiamo ancora visto nessun trailer, infatti finora abbiamo potuto posare gli occhi solo sul first look di Black Adam. Fortunatamente però in questi giorni sta crescendo il materiale promozionale del film e questa nuova copertina ci permette di vedere il costume di Black Adam indosso all’imponente star hollywoodiana.

Facendo leva sulla natura di antieroe di Black Adam Dwayne Johnson dichiara nel Tweet che potete trovare in calce alla notizia: “Il mondo aveva bisogno di un eroe, invece ha avuto me-Black Adam”.

Se il nuovo film di Batman sarà slegato dal DCEU, Black Adam invece sarà l’undicesima pellicola dell’universo cinematografico di casa DC e vedrà nel cast, al fianco di Dwayne Johnson, Sarah Shahi nei panni di Adrianna Tomaz, incarnazione della dea egizia Isis, oltre a Noah Centineo, Aldis Hodge, Quintessa Swindell e Pierce Brosnan ad interpretare rispettivamente Atom Smasher, Hawkman, Cyclone e Doctor Fate, tutti membri della Justice Society. Infine vi ricordiamo che la distribuzione nelle sale cinematografiche di Black Adam, ad opera della Warner Bros., è prevista per il 29 luglio 2022.