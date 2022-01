Black Adam, Dwayne Johnson: 'Il mio supereroe ha un passato che lo renderà unico'

Sono in arrivo ben due enormi produzioni che amplieranno quel sotto-universo del DCEU inaugurato da Shazam!: il secondo capitolo dedicato all'eroe di Zachary Levi e ovviamente il contraltare supercattivo di Black Adam. Una via di mezzo fra eroe, antieroe e villain di cui ha parlato l'interprete Dwayne Johnson: "È unico nel suo genere".

È rimasto in sviluppo per anni il film sul supercattivo che ha finalmente trovato il suo volto in uno degli attori più in rapida crescita del panorama recente: Dwayne Johnson. Black Adam è un guerriero egiziano che ha ottenuto i poteri dal Mago Shazam - come Zachary Levi nell'omonimo film - diventandone così una nemesi e uno dei più coriacei e potenti supercattivi DC. Destinato a uscire in estate come Shazam Fury of the Gods d’altronde, tanto che ci si chiede se non troveremo già una correlazione fra le due nemesi speculari.

Stando a quanto dichiarato da Johnson a Men’s Journal però, il personaggio porterà su schermo qualcosa di mai visto per gli standard “buonisti e caritatevoli” del DCEU, e forse qualcosa di mai visto per il panorama de cinecomic più in generale. Qualche tempo fa, il produttore Hiram Garcia aveva parlato delle mostruisità di Dwayne Johnson in Black Adam: “Era davvero importante per noi preparare il tavolo e assicurarci che tutti i fan sapessero che non stavamo scherzando e che non stavamo creando un Black Adam morbido. Per noi era importante dimostrare che il primo che gli si avvicina, viene spazzato via dalla faccia della terra”.

Su questa caratterizzazione è tornato anche Johnson: "I supereroi vivono secondo un codice etico e una linea di integrità. Ma con Black Adam, a seconda di come lo guardi, ha la capacità di essere un eroe, un antieroe e un cattivo. Una delle cose che mi ha attratto del personaggio sono le sue origini. Ha iniziato come schiavo. Ogni volta che una sceneggiatura inizia con un personaggio a lungo sottomesso e desideroso di riscatto, il momento in cui poi iniziano la loro vendetta è ancora più terribile. Lui si alza con una grossa ferita alle spalle e questo gli da un enorme vantaggio. Nel tradizionale universo DC, come tutti sappiamo, se fai qualcosa di sbagliato Superman e Batman cercheranno di assicurarti alla giustizia. Se fai qualcosa di sbagliato a Black Adam, morirai. È molto semplice. Credo questo personaggio porterà un tocco unico al genere dei supereroi. Stiamo trasformando la nozione stessa di eroe".

Sulla questione era intervenuto anche il regista Jaume Collet-Serra, che per una “coincidenza” molto interessante è al lavoro, sempre come regista, assieme a Johnson attore e Garcia produttore per il prossimo capitolo di Jungle Cruise. Queste le sue parole: "Black Adam è un disgregatore nel mondo DC Comics e dovrà essere un disgregatore anche nel modo in cui realizziamo un film di supereroi. Mi piacciono le sfide e qui c’era eccome l'obiettivo: essere originali e unici, nella narrazione e in ogni suo aspetto". Voi l’aspettate? Ditecelo nei commenti!