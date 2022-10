Black Adam, Dwayne Johnson sul futuro del franchise:'Stiamo lavorando al prossimo passo'

Dwayne Johnson ha debuttato in un cinecomic con la performance da protagonista in Black Adam. Un'interpretazione apprezzata dal grande pubblico, che si è riversato in massa nei cinema per assistere al debutto di The Rock nel DCEU. Un legame che sembra destinato a proseguire perché Johnson è già al lavoro per il prossimo capitolo.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sul film con The Rock.



Black Adam è da record al botteghino; si tratta del film con protagonista Dwayne Johnson dal più alto incasso nel week-end di debutto nelle sale cinematografiche.

Il lungometraggio di Jaume Collett-Serra introduce il personaggio nel DC Extended Universe ma il futuro è dietro l'angolo. E rispondendo ai fan su Twitter, Johnson ha ammesso che stanno già lavorando su qualcosa e ha consigliato ai fan di stare all'erta per ulteriori annunci. In calce alla news trovate il tweet della star sull'argomento.



Al momento né lo studio e né Johnson hanno fornito ulteriori dettagli sul futuro di Black Adam ma è piuttosto chiaro che il personaggio sarà centrale nella narrazione dell'universo cinematografico targato DC.

Tutti i segnali conducono ad un longevo franchise per il personaggio di Johnson.



Su Everyeye trovate la nostra recensione di Black Adam, il primo cinecomic con protagonista The Rock.