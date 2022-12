Black Adam, Dwayne Johnson ha fornito informazioni errate sul film?

I piani alti di Warner Bros. avrebbero smentito le dichiarazioni di Dwayne Johnson su Black Adam, in base a quanto riportano i media nelle ultime ore. La star di Black Adam avrebbe fornito pubblicamente informazioni errate sul film, secondo i dirigenti Warner.

Lo riporta Matt Belloni di Puck, secondo cui "alcuni dirigenti Warner sostengono che l'entourage di Dwayne Johnson abbia fornito informazioni a Deadline sugli incassi di Black Adam per cercare di contrastare i precedenti report secondo il quale il film DC rischierebbe di far perdere allo studio tra i 50 e i 100 milioni di dollari".



Le dichiarazioni che provengono dal team di Johnson sarebbero piene di false ipotesi e secondo Belloni "quasi tutti i film di queste dimensioni sono destinati ad essere cancellati dopo che ogni finestra sarà esaurita nel corso di anni e anni".

Variety aveva sostenuto che Black Adam sarebbe costato 80 milioni di dollari in più per la campagna di marketing rispetto ai 100 stanziati per la parte pubblicitaria nel periodo antecedente alla pandemia. Con un budget da 195 milioni e un incasso globale quasi da 400 milioni, sarebbe facile per il film trasformarsi in un flop commerciale.



Dwayne Johnson aveva avanzato il paragone tra gli incassi di Black Adam e quelli di Captain America, criticando la versione fornita da Variety e aveva fatto un commento sarcastico sul confronto con Black Panther.

Secondo l'ex The Rock, Black Adam sarà un nuovo inizio per il DCEU.



Su Everyeye trovate la recensione di Black Adam, con protagonista Dwayne Johnson.