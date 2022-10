Black Adam, Dwayne Johnson alza il sipario sulla scena con QUELLA star di Justice League

Il nuovo cinecomix Warner Bros targato DC Films Black Adam è al cinema da questa settimana in Italia e debutta oggi nelle sale nord-americane, ma Dwayne Johnson, che ha fatto davvero fatica a tenere a freno la lingua nei giorni scorsi, ha già parlato apertamente della grossa sorpresa a tema Justice League presente nella scena post-credit.

Chiaramente se siete di passaggio sulla Terra dopo un lungo soggiorno su Marte e non avete la minima idea di chi o cosa The Rock abbia parlato nell'intervista che troverete qui sotto, vi avvisiamo che il prossimo paragrafo conterrà grossi spoiler su Black Adam, o per lo meno sul contenuto della scena dopo i titoli di coda del film.

In un'esclusiva intervista con ComicBook, infatti, Dwayne Johnson ha parlato del ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman: l'attore, scelto da Zack Snyder per Man of Steel e protagonista di una trilogia culminata con Justice League, dopo anni di richieste da parte dei fan e di tira e molla con la vecchia dirigenza Warner Bros è tornato finalmente nei panni dell'Uomo d'Acciaio, che prossimamente tornerà ad indossare con il recentemente annunciato Man of Steel 2. Il ritorno di Henry Cavill è stato voluto principalmente dallo stesso Dwayne Johnson, che ha oliato tutti gli ingranaggi da oliare per mettere in moto le cose.

"Beh, conosco Henry da molto tempo. Siamo grandi amici. Il mio socio in affari di lunga data, Dany Garcia, è stato un grande sostenitore di Henry. Ha gestito la carriera di Henry nel corso degli anni. Si è trattato di, insomma, chi è che non ama Superman? C'è una nuova leadership in casa Warner Brothers, e abbiamo visto un'opportunità. Alla fine di Black Adam penso che sia chiaro che Teth-Adam sia la forza più potente e inarrestabile del pianeta, e con Superman torna non solo la forza più potente e inarrestabile dell'intero universo, ma anche ciò che i fan vogliono da anni. Questa è la nuova era di cui parlo da tempo, una nuova era in cui la DC ascolta i fan: magari non riusciremo a fare ogni singola cosa che vogliono, ma sapranno che non saranno ignorati. E per quanto riguarda Henry, cavolo, è ora di ammetterlo: non c'è nessuno al mondo che possa fare Superman meglio di lui, non c'è nessun'altra persona sul pianeta che ami e incarni la mitologia, l'etica e tutto ciò che Superman rappresenta meglio di Henry. E quindi sono così felice che tutto si sia risolto per il meglio. Superman è tornato".

L'ultima volta che i fan hanno visto Henry Cavill nei panni di Superman è stata nel 2021, con l'uscita di Justice League di Zack Snyder, che ha offerto anche tantissime sequenze inedite del personaggio tagliate dalla versione del film uscita nel 2017: secondo voi come si evolverà la sua storia nel futuro del DCEU? Ditecelo nei commenti.