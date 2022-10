Black Adam, il Dr. Fate tornerà? La risposta di Pierce Brosnan!

Dopo lunghissima attesa, il nuovo film destinato a rilanciare l'ormai DC Universe sotto la guida di James Gunn, è finalmente arrivato nelle sale. Black Adam sta volando al botteghino e nel favore del pubblico, che ha molto apprezzato il Dr. Fate di Pierce Brosnan. Per tutti loro ci (forse) buone notizie.

Assieme al debutto di Dwayne Johnson nel mantello di uno degli antieroi più potenti di tutto l’Universo DC, molto atteso era anche il ritorno su schermo di Pierce Brosnan come Dr Fate, primo ruolo nei panni di un personaggio da cinecomic. Ora il pubblico premia entrambi con un punteggio da record su Rotten Tomatoes rispetto a gran parte degli ultimi prodotti DC Films. Ma proprio quel pubblico si starà chiedendo ora se potrà rivedere la coppia su schermo, in futuro. La risposta a quanto segue, vi avvertiamo, contiene spoiler sul film appena uscito in sala, quindi vi consigliamo di interrompere la lettura se non l’avete ancora visto.

Nello scontro finale con il villain Sabbac infatti, quando vediamo finalmente Black Adam e la Justice Society fare squadra per sconfiggere l’essere demoniaco, il personaggio di Hawkman sta per essere ucciso. Prevedendo l’immediato futuro, il Dr. Fate decide di sacrificarsi, svanendo una volta morto. L’elmo del destino passerà a questo punto ad Hawkman, ma secondo quanto anticipato dal regista Jaume Collet-Serra e dallo stesso Pierce Brosnan, il Dr. Fate potrebbe tornare in futuro anche con la sua vecchia identità.

Il regista ha infatti spiegato, sul passaggio di testimone: "L'elmo sceglie Hawkman, ma è un po' come Obi-Wan Kenobi che muore nel primo Star Wars e tuttavia appare in tutti i film successivi. Quindi staremo a vedere cosa succede” – ha detto Collet-Serra a USA Today. Sulla questione è intervenuto anche Brosnan, che ha riportato una cosa dettagli dal produttore Beau: "Non tutto è come sembra, ha detto. Quindi penso che la porta sia aperta. Onestamente non ho idea di dove andrà a finire. So solo di essere molto orgoglioso del lavoro svolto nel ruolo di Dr. Fate e di essere onorato di far parte del mondo dei fumetti DC".

Voi vorreste rivedere il personaggio? Ditecelo nei commenti!