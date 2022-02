Black Adam, ci sono Dr. Fate, Atom Smasher e Hawkman nel teaser dell'universo DC!

L'universo cinematografico DC sta provando a ricostruirsi film dopo film, dopo gli alti (pochi) e i bassi (molti) del passato: Black Adam sarà dunque un passaggio fondamentale di questa nuova fase, ovviamente insieme agli altri film che ci vengono presentati in questo breve teaser che riassume il futuro prossimo del franchise.

Teaser pubblicato ovviamente in vista dell'arrivo del trailer di Black Adam al Super Bowl, e che ci ricorda quindi l'arrivo, oltre che del film con Dwayne Johnson, anche dei vari The Batman, Flash e Aquaman: The Lost Kingdom. Ma cos'abbiamo visto di tanto interessante in questo breve video?

In effetti un bel po' di cose, soprattutto in ottica Black Adam: gli spezzoni relativi al film di Jaume Collet-Serra, infatti, ci hanno finalmente mostrato gli eroi che andranno ad unirsi al protagonista nella Justice Society, una sorta di risposta alla Justice League nella quale, oltre al personaggio di The Rock, troveremo anche gente come Hawkman, Atom Smasher e Dr. Fate.

Di questi ultimi tre si era fatto tanto parlare negli ultimi tempi, e dunque finalmente eccoli qui: il teaser DC ce li mostra per pochi e fugaci istanti, ma siamo sicuri che avremo modo di vedere molto di più con l'arrivo del trailer di Black Adam. Cosa ne pensate? Vi sembrano convincenti? Diteci la vostra nei commenti! In attesa di saperne di più, intanto, ripercorrete con noi le tappe della scalata al successo di Dwayne Johnson, dal ring al grande schermo.