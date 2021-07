Black Adam: Djimon Hounsou apparirà anche nel cinecomic con The Rock protagonista?

Nonostante le riprese di Black Adam si siano concluse e quelle di Shazam! Fury of the Gods prossime al completamento, è notevole come sia stato mantenuto il più ristretto riserbo sul set con pochissime foto trapelate online durante le produzioni dei due film di casa Warner / DC Films. Ora un recente rumor vorrebbe il ritorno di Djimon Hounsou.

Hounsou potrebbe ritornare nei panni del Mago in Black Adam, il film con protagonista The Rock le cui riprese principali si sono concluse pochi giorni fa. Hounsou aveva esordito nel ruolo nel primo film su Shazam! con il suo personaggio che donava i suoi poteri a William Joseph "Billy" Batson, in grado così di trasformarsi in una sorta di Superman ogni volta che invocava il nome "Shazam!". Ora, la presenza di Djimon Hounsou in Black Adam non è stata ancora confermata dalle tre testate giornalistiche principali di settore, ovvero Variety, Deadline e The Hollywood Reporter, quindi questa notizia è da trattare come rumor non confermato, anche se non sarebbe poi così strano rivedere il Mago in Black Adam.

Dopo la fine delle riprese di Black Adam, il produttore Hiram Garcia ha raccontato la prima volta di The Rock nel costume del supereroe: "Ci sono dei momenti che, da filmmaker, sai che non potrai mai dimenticare. Quando è uscito con quel costume... lo era al 100%. Era uno dei nostri ragazzi speciali" ha dichiarato Garcia ai microfoni di Variety. "Non solo ero lì, ma mi stavo anche occupando di immortalare quel momento con la telecamera per assicurarmi di non dimenticarlo mai. È un supereroe nato. Si sta preparando a questo ruolo da più di dieci anni, quindi vederlo prendere vita è stato magico".

Diretto da Jaumet Collet-Serra, lo ricordiamo, il film vedrà nel cast tra gli altri anche Noah Centineo, Aldis Hodge, e Pierce Brosnan, per un'uscita prevista nelle sale il 29 luglio 2022.