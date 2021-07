Black Adam, la distruzione regna sovrana nella nuova foto dal set

L'universo DC continua a guardare avanti: passata ormai la sbornia da Snyder Cut, per il franchise è il momento di cominciare a capire la direzione da prendere nel prossimo futuro. Mentre il The Suicide Squad di James Gunn è ormai prossimo all'esordio, dunque, in questo discorso va ad inserirsi anche Black Adam, di cui abbiamo ora una nuova foto.

Già nei giorni scorsi avevamo visto The Rock sfoggiare il suo fisico statuario in una foto che lo ritraeva impegnato in una sessione di trucco sul set del film che vedrà il suo esordio nel franchise: in queste ore, però, proprio l'attore ha deciso di concederci un ulteriore sguardo in anteprima a ciò che vedremo in questo Black Adam.

Nella foto in questione vediamo il nostro eroe di spalle davanti a uno scenario a dir poco disastrato: "Quest'immagine potrà darvi un senso delle proporzioni di questo film. Inoltre potete cominciare ad intuire la portata della distruzione a cui assisterete. Come sappiamo, i supereroi hanno un loro codice etico e non uccidono i supercattivi. Black Adam lo fa" sono state le parole dell'attore nel post pubblicato su Instagram.

Insomma, aspettiamoci un film dai toni cupi e un supereroe davvero, davvero poco incline al perdono! Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, è stata svelata la presenza di un nuovo supergruppo in Black Adam.